Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярская лакокрасочная компания расширила выпуск импортозамещающей продукции

Красноярская лакокрасочная компания провела модернизацию и расширила выпуск импортозамещающей продукции на средства, полученные от Фонда развития промышленности региона. Получив 7,9.

Красноярская лакокрасочная компания провела модернизацию и расширила выпуск импортозамещающей продукции на средства, полученные от Фонда развития промышленности региона. Получив 7,9 млн рублей, предприятие закупило автоматическую установку объемного дозирования, дозаторы и другую технику. Перевооружение позволило нарастить объем выпуска лакокрасочных материалов с 1051 до 1182 тонн в год, сократить ручной труд, ускорить смену рецептур, расширить ассортимент и повысить стабильность качества готовой продукции. По словам министра промышленности и торговли края Александра Черникова, сегодня номенклатура предприятия, которая охватывает более 70 позиций, обеспечивает закрытие основных потребностей Красноярского края в лакокрасочных материалах и повышает самообеспеченность региона в этом сегменте. В пресс-службе регионального правительства добавляют, что реализация проекта по техперевооружению красноярского лакокрасочного предприятия отвечает целям национального проекта «Новые материалы и химия».