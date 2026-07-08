Красноярская лакокрасочная компания расширила выпуск импортозамещающей продукции

Красноярская лакокрасочная компания провела модернизацию и расширила выпуск импортозамещающей продукции на средства, полученные от Фонда развития промышленности региона. Получив 7,9 млн рублей, предприятие закупило автоматическую установку объемного дозирования, дозаторы и другую технику. Перевооружение позволило нарастить объем выпуска лакокрасочных материалов с 1051 до 1182 тонн в год, сократить ручной труд, ускорить смену рецептур, расширить ассортимент и повысить стабильность качества готовой продукции. По словам министра промышленности и торговли края Александра Черникова, сегодня номенклатура предприятия, которая охватывает более 70 позиций, обеспечивает закрытие основных потребностей Красноярского края в лакокрасочных материалах и повышает самообеспеченность региона в этом сегменте. В пресс-службе регионального правительства добавляют, что реализация проекта по техперевооружению красноярского лакокрасочного предприятия отвечает целям национального проекта «Новые материалы и химия».