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Лесные пожарные Забайкалья получили новую технику

Машины предназначены для оперативной перевозки бригад к очагам возгорания.

Шесть автомобилей УАЗ поступили в подразделения «Забайкаллесхоза» по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкальского края.

Машины известны своей высокой проходимостью и маневренностью. Они предназначены для оперативной перевозки бригад лесных пожарных к очагам возгорания в труднодоступной таежной местности. Вся техника готова к эксплуатации в сложных климатических условиях региона.

«Обновление автопарка — важный шаг в укреплении материально-технической базы нашего учреждения. Своевременная поставка современных машин позволяет повысить оперативность реагирования на лесные пожары и обеспечить безопасность личного состава», — отметил директор «Забайкаллесхоза» Алексей Байков.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.