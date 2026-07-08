На стадионе «Ермак» в Новочеркасске обновили спортивную площадку

Обновленная спортивная площадка открылась на стадионе «Ермак» в Новочеркасске, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Развитие спортивной инфраструктуры — одна из задач госпрограммы «Спорт России».
На футбольном поле размером 60 на 40 метров уложили искусственное покрытие для комфортной игры. Там будут проводить занятия по футболу, которые смогут посещать до 150 человек в день.
Работы стали возможны благодаря проекту «Сделаем вместе», при поддержке которого с 2020 года в регионе создали 89 спортивных площадок, 15 футбольных полей и стадионов, а также отремонтировали спорткомплексы и закупили новое спортивное оборудование.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.