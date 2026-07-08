В Прикамье заработал банковский онлайн-сервис наличия бензина на АЗС

Т-Банк запустил специальный сервис, позволяющий в режиме онлайн получать актуальную информацию о наличии топлива по всей России. В нем содержатся данные более чем о 20 тыс. АЗС, в том числе в Пермском крае Карта доступна в мобильном приложении Т-Банка по запросу «бензин», а также в некоторых других приложениях для автомобилистов, например «Авто.ру».