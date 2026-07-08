Нижегородская область стала лидером по реализации туристических проектов

В регионе ведётся работа над 15 инвестиционными проектами в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В их числе — строительство гостиничных комплексов, которые в совокупности обеспечат 2 226 новых номеров. Это позволит сократить дефицит номерного фонда в регионе вдвое. Большая часть объектов — 13 комплексов — возводится в Нижнем Новгороде, ещё по одному — в Городце и Кулебаках.