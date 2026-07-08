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Нижегородская область стала лидером по реализации туристических проектов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил зампредседателя Правительства России Дмитрию Чернышенко 15 проектов по льготному кредитованию в туризме.

Нижегородская область демонстрирует высокие темпы развития туристической инфраструктуры благодаря программе льготного кредитования. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В ходе совещания в формате ВКС под руководством вице‑премьера Дмитрия Чернышенко были представлены первые результаты реализации программы в сфере туризма.

В регионе ведётся работа над 15 инвестиционными проектами в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В их числе — строительство гостиничных комплексов, которые в совокупности обеспечат 2 226 новых номеров. Это позволит сократить дефицит номерного фонда в регионе вдвое. Большая часть объектов — 13 комплексов — возводится в Нижнем Новгороде, ещё по одному — в Городце и Кулебаках.

Туристический потенциал области подтверждается статистикой: в прошлом году местные гостиницы разместили свыше 1,9 миллиона гостей. Объём платных услуг в сфере туризма и гостеприимства достиг более 29 миллиардов рублей, а совокупные траты туристов в регионе превысили 80 миллиардов рублей. Сейчас ведётся проработка возможности включения в программу льготного кредитования дополнительных инвестиционных проектов.

Ранее Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных городов для поездок на выходные.

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