Нижегородская область стала лидером по реализации туристических проектов

Нижегородская область демонстрирует высокие темпы развития туристической инфраструктуры благодаря программе льготного кредитования. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В ходе совещания в формате ВКС под руководством вице‑премьера Дмитрия Чернышенко были представлены первые результаты реализации программы в сфере туризма.
В регионе ведётся работа над 15 инвестиционными проектами в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В их числе — строительство гостиничных комплексов, которые в совокупности обеспечат 2 226 новых номеров. Это позволит сократить дефицит номерного фонда в регионе вдвое. Большая часть объектов — 13 комплексов — возводится в Нижнем Новгороде, ещё по одному — в Городце и Кулебаках.
Туристический потенциал области подтверждается статистикой: в прошлом году местные гостиницы разместили свыше 1,9 миллиона гостей. Объём платных услуг в сфере туризма и гостеприимства достиг более 29 миллиардов рублей, а совокупные траты туристов в регионе превысили 80 миллиардов рублей. Сейчас ведётся проработка возможности включения в программу льготного кредитования дополнительных инвестиционных проектов.
Ранее Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных городов для поездок на выходные.