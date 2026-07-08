В Рособрнадзоре рассказали о самом популярно предмете на пересдаче ЕГЭ

Обществознание стало самым востребованным предметом для пересдачи ЕГЭ в дополнительные дни. Об этом сообщили ТАСС в Рособрнадзоре.
Заявления на пересдачу обществознания подали около 33 тыс. выпускников. На втором месте по популярности оказался русский язык. Его хотят пересдать около 24 тыс. человек. Далее идут информатика, более 23 тыс. заявлений, профильная математика, около 19 тыс., и химия, около 16 тыс.
Всего в 2026 году заявление на пересдачу одного из предметов ЕГЭ подали около 149 тыс. выпускников. Это на 6 тыс. больше, чем в 2025 году.