Ростовская область заняла пятое место по количеству стобалльников ЕГЭ

«Вторым регионом по числу получивших на ЕГЭ 100 баллов стала Московская область — такой результат показали 836 школьников. Более 350 выпускников и 400 стобалльных результатов отмечается в Татарстане и Краснодарском крае. Так, в Татарстане 459 стобалльных работ, а на Кубани — 416, что стало лучшим результатом за последние 12 лет», — говорится в сообщении.