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Как в Ростовской области отпраздновали День ветеранов боевых действий

В Ростовской области первого июля впервые отметили День ветеранов боевых действий.

Источник: Российская газета

В Ростовской области первого июля впервые отметили День ветеранов боевых действий.

Эта памятная дата законодательно закреплена донскими парламентариями и теперь будет ежегодной. Праздник призван объединить всех, кто в разные годы защищал Россию.

— Этот праздник — символ единства всех участников боевых действий, независимо от того, где и когда они служили. Многие с честью прошли локальные войны и вооруженные конфликты. Сегодня участники специальной военной операции вновь доказывают верность присяге и преданность Отчизне, — отметил губернатор Юрий Слюсарь.

В честь нового праздника прошли торжественные мероприятия, а в главном воинском храме ЮВО святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону состоялось вручение памятных медалей.

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