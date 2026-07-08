Как в Ростовской области отпраздновали День ветеранов боевых действий

— Этот праздник — символ единства всех участников боевых действий, независимо от того, где и когда они служили. Многие с честью прошли локальные войны и вооруженные конфликты. Сегодня участники специальной военной операции вновь доказывают верность присяге и преданность Отчизне, — отметил губернатор Юрий Слюсарь.