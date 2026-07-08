Как в Ростовской области отпраздновали День ветеранов боевых действий

В Ростовской области первого июля впервые отметили День ветеранов боевых действий.
Эта памятная дата законодательно закреплена донскими парламентариями и теперь будет ежегодной. Праздник призван объединить всех, кто в разные годы защищал Россию.
— Этот праздник — символ единства всех участников боевых действий, независимо от того, где и когда они служили. Многие с честью прошли локальные войны и вооруженные конфликты. Сегодня участники специальной военной операции вновь доказывают верность присяге и преданность Отчизне, — отметил губернатор Юрий Слюсарь.
В честь нового праздника прошли торжественные мероприятия, а в главном воинском храме ЮВО святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону состоялось вручение памятных медалей.