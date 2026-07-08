«Зуд купальщика» поразил Челябинскую область и другие регионы России

Церкарии обитают в водоёмах со стоячей или слабопроточной водой и не живут под кожей долго, однако вызывают сильный зуд и волдыри. Как пояснила врач-инфекционист Ольга Чернявская, главная опасность в расчёсывании, поскольку через ранки в организм могут попасть бактерии, что приводит к воспалению и гнойным осложнениям. В зоне риска аллергики и люди с дерматитами. Специалисты рекомендуют избегать купания в непроверенных водоёмах со стоячей водой и при появлении сыпи незамедлительно обращаться к врачу.