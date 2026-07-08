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В Октябрьском районе появились новые контейнерные площадки

В донской столице производится замена устаревших контейнерных площадок на новые, современные конструкции.

В донской столице производится замена устаревших контейнерных площадок на новые, современные конструкции.

Так, в Октябрьском районе завершены работы по 5 адресам.

— Прежние места сбора отходов не только морально устарели, но и находились в ненадлежащем состоянии: часть из них пострадала от рук вандалов, а часть перестала полноценно справляться со своими задачами — где-то частично, а где-то и полностью, — рассказал глава Октябрьского района Бебури Месхи.

Он отметил, что обновлены площадки на: — ул. Козлова, 72; ул. Города Волос, 2 ул. Черепахина, 212; ул. Тельмана, 19; ул. Ивановского, 36.

В ближайшее время современные контейнерные площадки планируется установить по следующим адресным ориентирам: ул. Дранко, 112; ул. Ленина, 48. Установка новых площадок продолжается.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.