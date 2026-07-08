В Октябрьском районе появились новые контейнерные площадки

— Прежние места сбора отходов не только морально устарели, но и находились в ненадлежащем состоянии: часть из них пострадала от рук вандалов, а часть перестала полноценно справляться со своими задачами — где-то частично, а где-то и полностью, — рассказал глава Октябрьского района Бебури Месхи.