В Октябрьском районе появились новые контейнерные площадки

В донской столице производится замена устаревших контейнерных площадок на новые, современные конструкции.
Так, в Октябрьском районе завершены работы по 5 адресам.
— Прежние места сбора отходов не только морально устарели, но и находились в ненадлежащем состоянии: часть из них пострадала от рук вандалов, а часть перестала полноценно справляться со своими задачами — где-то частично, а где-то и полностью, — рассказал глава Октябрьского района Бебури Месхи.
Он отметил, что обновлены площадки на: — ул. Козлова, 72; ул. Города Волос, 2 ул. Черепахина, 212; ул. Тельмана, 19; ул. Ивановского, 36.
В ближайшее время современные контейнерные площадки планируется установить по следующим адресным ориентирам: ул. Дранко, 112; ул. Ленина, 48. Установка новых площадок продолжается.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.