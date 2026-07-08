В Пермском крае две девушки сорвались со скалы, одна из них погибла.

УФА, 8 июл — РИА Новости. Две девушки сорвались со скалы в Пермском крае, одна из них погибла на месте, другая находится в реанимации, сообщает Лысьвенский городской округ на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Внимание, жители и гости округа! В минувшую пятницу в селе Кын две девушки упали с камня “Желтый”, одна скончалась на месте, другая находится в реанимации», — говорится в сообщении.
В Лысьвенской мэрии добавили, что нельзя сплавляться по реке без спасательного жилета и не стоит лазать по скалам без специальной подготовки и снаряжения, так как склоны крутые, а камни скользкие и неустойчивые.
Местные издания пишут, что туристки забрались на скалу во время сплава, чтобы сфотографироваться. Одна из них сорвалась и упала в воду, вторая прыгнула в водоем, чтобы спасти подругу.