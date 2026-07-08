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В Прикамье осуждённый получил 13 лет за финансирование терроризма

Следственный отдел УФСБ завёл уголовное дело по трём статьям.

Сотрудники УФСБ и ГУФСИН по Пермскому краю пресекли деятельность осуждённого, который переводил деньги в террористические организации.

Осуждённый, сидящий в ИК-1, оказался сторонником радикалов. В колонии он агитировал за террористическую деятельность и отправлял деньги участникам запрещённых экстремистских группировок.

Следственный отдел УФСБ завёл уголовное дело по трём статьям: призывы к экстремизму, финансирование терроризма и его публичное оправдание. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал его виновным и назначил 13 лет колонии особого режима.

Напомним, 18-летнему парню из Прикамья дали 7 лет колонии общего режима за теракт и вербовку.