В Прикамье осуждённый получил 13 лет за финансирование терроризма

Сотрудники УФСБ и ГУФСИН по Пермскому краю пресекли деятельность осуждённого, который переводил деньги в террористические организации.
Осуждённый, сидящий в ИК-1, оказался сторонником радикалов. В колонии он агитировал за террористическую деятельность и отправлял деньги участникам запрещённых экстремистских группировок.
Следственный отдел УФСБ завёл уголовное дело по трём статьям: призывы к экстремизму, финансирование терроризма и его публичное оправдание. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал его виновным и назначил 13 лет колонии особого режима.
Напомним, 18-летнему парню из Прикамья дали 7 лет колонии общего режима за теракт и вербовку.