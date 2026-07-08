В России растет число заболевших «зудом купальщика»

В этом году зарегистрированы случаи заболевания в Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае. В Челябинской области «зуд купальщика» подхватили четверо детей 11−13 лет. Они купались в озере Тургояк, после чего покрылись красными пятнами. Им пришлось несколько дней лечиться.