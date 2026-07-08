В России растет число заболевших «зудом купальщика»

В России распространяется «зуд купальщика» — паразитарное заболевание, которое вызывают личинки церкариев. Они обитают в стоячих водоемах и попадают под кожу человека, когда он купается. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В этом году зарегистрированы случаи заболевания в Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае. В Челябинской области «зуд купальщика» подхватили четверо детей 11−13 лет. Они купались в озере Тургояк, после чего покрылись красными пятнами. Им пришлось несколько дней лечиться.
Церкарии в коже человека не живут долго, но из-за них человек страдает от сильного зуда. Если расчесать ранки, можно занести инфекцию, что приведет к воспалению и долгому лечению. Особую осторожность следует проявлять аллергикам и людям с проблемной кожей и дерматитами.
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