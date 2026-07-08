В Хабаровском крае 9−11 июля ожидаются грозы и сильные ливни

Специалисты Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю напоминают о необходимости заблаговременной подготовки к возможным подтоплениям. Жителям рекомендуется провести очистку водосбросных канав, переместить ценные предметы, технику и мебель в более высокие зоны — на вторые этажи, чердаки или иные возвышенные места. Для обеспечения доступа к дому и хозяйственным постройкам в зоне подтопления следует заранее подготовить мостки, доски и опорные конструкции. Необходимо освободить подвальные помещения от имущества и продуктов, организовать безопасный вывод животных и птиц. В целях минимизации рисков следует уплотнить дверные и оконные притворы на нижних уровнях зданий и перекрыть вентиляционные отверстия в подвалах.