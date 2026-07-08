Премьер Венгрии Мадьяр договорился с Зеленским о двусторонней встрече

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр достиг договоренности о проведении двусторонней встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Они планируют личные переговоры в обозримом будущем, пишет Reuters.
В ходе телефонного разговора с бывшим комиком венгерский политик подтвердил готовность к личной беседе. Глава правительства Венгрии уточнил, что они условились о встрече, которая должна состояться в ближайшее время, однако точных дат пока нет.
Петер Мадьяр также заявил, что его страна продолжит оказывать украинской стороне гуманитарную поддержку. При этом он подчеркнул, что Будапешт не намерен поставлять Киеву вооружение и направлять своих военных.
Ранее премьер Венгрии прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз. Он напомнил, что в случае успешного завершения переговоров между Киевом и Брюсселем в Венгрии будет организован референдум по этому вопросу.