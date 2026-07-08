Нижний Новгород вошёл в топ‑3 самых дорогих направлений для отдыха летом

Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский и Псков вошли в тройку самых дорогих направлений для отдыха летом 2026 года по данным исследования геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования отелей «Отелло». Об этом сообщает ТАСС.
Эксперты проанализировали 50 популярных туристических направлений России, оценив среднюю стоимость одного дня путешествия, которая включала проживание и питание в кафе и ресторанах.
В топ-10 самых дорогих направлений вошли:
Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород и Псков— 10−11 тысяч рублей в сутки;
Южно-Сахалинск, Калининград и Санкт-Петербург — 9,8 тысячи рублей в сутки;
Сочи — 9,7 тысячи рублей в сутки;
Владивосток, Великий Новгород и Казань — 9,5 тысячи рублей в сутки.
Среди самых бюджетных направлений:
Барнаул, Кемерово, Астрахань и Сургут — до 6 тысяч рублей в сутки;
Томск, Иркутск, Омск, Челябинск, Саратов — 6,3−6,5 тысячи рублей в сутки;
Самые дешёвые заведения общепита по стоимости одного приёма пищи находятся в Чебоксарах (677 рублей), Вологде и Астрахани (711 рублей), Перми (719 рублей) и Челябинске (734 рубля). Самые дорогие — в Москве (1 322 рубля), Южно-Сахалинске (1 259 рублей), Мурманске (1 186 рублей), Хабаровске (1 172 рубля) и Петропавловске-Камчатском (1 113 рублей).
Минимальная стоимость проживания за ночь зафиксирована в Сургуте (3 950 рублей), Барнауле (4 117 рублей), Кемерове (4 199 рублей), Астрахани (4 462 рубля) и Иркутске (4 584 рубля). Самые высокие цены на проживание наблюдаются в Петропавловске-Камчатском (8 551 рубль), Пскове (8 496 рублей), Нижнем Новгороде (8 210 рублей), Калининграде (8 016 рублей) и Великом Новгороде (7 762 рубля).