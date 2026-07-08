Главный патологоанатом Приморья предупредил о смертельной опасности меланомы

Меланома остается одной из самых агрессивных и непредсказуемых форм рака, которая при отсутствии ранней диагностики способна за короткое время поразить жизненно важные органы. Об этом рассказал главный патологоанатом Приморского края, заведующий кафедрой патологической анатомии Тихоокеанского государственного медицинского университета Евгений Коцюрбий, пишет «КП — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья.