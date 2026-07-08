Красноярец рисовал на домах рекламу наркотиков и попал под «уголовку» (видео)

По версии следствия, молодой человек нашел в интернете объявление о подработке. Через мессенджер ему присылали адреса домов, текст надписей и инструкции. За каждое граффити с рекламой наркошопа ему обещали по 150 рублей. Парень успел оставить надписи на фасадах домов на улице Крупской, однако вскоре его задержали. Как выяснили правоохранители, таким способом организаторы наркобизнеса привлекали новых покупателей и искали будущих курьеров.