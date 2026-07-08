Красноярец рисовал на домах рекламу наркотиков и попал под «уголовку» (видео)

В Красноярске 22-летнего парня задержали после того, как он за деньги наносил на стены домов рекламу интернет-магазина по продаже наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, молодой человек нашел в интернете объявление о подработке. Через мессенджер ему присылали адреса домов, текст надписей и инструкции. За каждое граффити с рекламой наркошопа ему обещали по 150 рублей. Парень успел оставить надписи на фасадах домов на улице Крупской, однако вскоре его задержали. Как выяснили правоохранители, таким способом организаторы наркобизнеса привлекали новых покупателей и искали будущих курьеров.
Всего за первое полугодие 2026 года в Красноярском крае пресекли деятельность пяти таких «трафаретчиков» из Красноярска и Норильска.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы и склонении к потреблению наркотиков. Максимальное наказание по этим статьям — до 20 лет лишения свободы.