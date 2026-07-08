Двойное наказание для водителей отменят в России

С 7 июля в России вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Они направлены на отмену двойного наказания за одно и то же нарушение. Если будет обнаружено, что по аналогичному факту уже ведется разбирательство, второе производство подлежит приостановке.