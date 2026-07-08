Двойное наказание для водителей отменят в России

С 7 июля в России вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Они направлены на отмену двойного наказания за одно и то же нарушение. Если будет обнаружено, что по аналогичному факту уже ведется разбирательство, второе производство подлежит приостановке.
Эти меры устраняют юридические лазейки, которые ранее позволяли инициировать параллельные разбирательства по некоторым видам правонарушений, фактически приводя к двукратному наказанию за один проступок. Например, непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе является основанием для штрафа. Однако, если в результате такого нарушения пострадавший получил травмы, сотрудники правоохранительных органов могли начать второе дело.
Суд признал такую практику не соответствующей Конституции. Если судья, занимающийся делом о вреде здоровью, узнает о параллельном разбирательстве по тому же факту, он выносит определение об истребовании материалов. На время этого процесса срок давности приостанавливается, исключая возможность уклонения нарушителя от ответственности путем затягивания процедуры.
По результатам рассмотрения административного правонарушения будет выноситься единое постановление. Суд назначит одно наказание, а второе производство прекратит. Либо новое наказание будет назначено с отменой предыдущего. В любом случае исключается возможность двойного привлечения к ответственности.
Об этом сообщает «Парламентская газета».