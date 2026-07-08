В Прикамье объявили аукцион по продаже 12 недостроенных домов

ЖК «Первый Пермский микрорайон» — самый большой долгострой в Прикамье. Комплекс находится в селе Лобаново (Пермский район). В 2013 году застройщику — ООО «КамСтройИнвест» было выдано разрешение на строительство в Лобаново 12 малоэтажных домов. Планировалось, что ППМ будет построен в 2016 году, но компания обанкротилась и строительство остановилось. Все дольщики получили денежные выплаты.