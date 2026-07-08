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В Феодосии остановили свободную продажу топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. В Феодосии свободной продажи бензина и дизтоплива в среду не будет. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 8 июля, на АЗС Феодосийского округа свободной продажи топлива не будет», — констатировал Ким.

И обратился к водителям с просьбой не занимать очереди на автозаправочных станциях.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.

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