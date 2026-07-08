В Госдуме предложили ввести выплаты к первым юбилеям свадьбы

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов в День семьи, любви и верности предложил ввести федеральные поощрительные выплаты к юбилеям свадьбы: 5 тысяч рублей за пять лет брака и 10 тысяч за 10 лет.
Он напомнил, что в 2024 году президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.
«Сегодня День семьи, любви и верности, и я поздравляю с этим праздником всех, кому удалось в наше непростое время создать крепкую, дружную семью. Всех, кто хранит семейный очаг и верность, несмотря ни на что. В том числе тех, кто сегодня ждет с фронта своих родных и любимых… Я считаю, что не менее важно поддерживать молодые семьи, учитывая их материальные трудности… Стоит ввести поощрительные выплаты и для них: например, за 5 лет брака 5 тысяч рублей, за 10 лет — 10 тысяч», — сказал Миронов РИА Новости.
Политик отметил, что это должна быть федеральная мера поддержки, по всей России, чтобы семьи не оказывались в неравном положении.
«Основа семьи — это, конечно, любовь. Но при этом важен и финансовый, и жилищный вопрос, важна господдержка», — добавил Миронов, подчеркнув, что нужно запускать эффективные меры поддержки, чтобы с каждым Днем семьи становилось больше россиян и счастливых крепких семей, уверенных в завтрашнем дне.
В настоящее время на федеральном уровне выплаты за долгий брак не закреплены. Однако в более чем 20 регионах России есть свои меры поддержки, размер таких выплат и условия их получения отличаются от субъекта к субъекту.