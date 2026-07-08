«Балтика» одержала победу со счётом 11:0 в товарищеском матче в Турции

Футбольный клуб «Балтика» разгромил турецкий «Ыспартаспор» в товарищеском матче. Игра состоялась во вторник, 7 июля, и закончилась на 70-й минуте из-за сильной жары со счётом 11:0. Об этом калининградская команда сообщила в своих социальных сетях.
Голами в матче отметились Фахд Муфи (2 мяча), Дмитрий Никитин (6 мячей), Тентон Йенне (2 мяча) и Иван Беликов (2 мяча).
В двух последних товарищеских матчах, которые прошли в Москве 26 июня, балтийцы также одержали победу над «Волгой» и тольяттинским «Акроном».
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