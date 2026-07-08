В омском Минздраве раскрыли частые причины вызовов скорой

По информации пресс-службы омского Минздрава, всего за первые 6 месяцев с начала текущего года бригады СМП выезжали к омичам 167 013 раз, только за июнь — 26 469 выездов. В прошлом, 2025 году, медики за 10 месяцев выполнили 261 401 выезд. И в качестве частой причины тогда врачи называли высокую температуру у пациентов. В 2026-м омичи стали активнее обращаться за скорой неотложной медпомощью с проблемами, связанными с обострением хронических недугов.