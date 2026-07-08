В омском Минздраве раскрыли частые причины вызовов скорой

В региональном министерстве здравоохранения подвели итоги работы омских медиков за первый летний месяц 2026 года, а также выяснили, к пациентам с какими болезнями они чаще всего выезжают. Статистика показывает, что скорая помощь продолжает работать с высокой нагрузкой.
По информации пресс-службы омского Минздрава, всего за первые 6 месяцев с начала текущего года бригады СМП выезжали к омичам 167 013 раз, только за июнь — 26 469 выездов. В прошлом, 2025 году, медики за 10 месяцев выполнили 261 401 выезд. И в качестве частой причины тогда врачи называли высокую температуру у пациентов. В 2026-м омичи стали активнее обращаться за скорой неотложной медпомощью с проблемами, связанными с обострением хронических недугов.
Также в профильном ведомстве перечислили другие причины, по которым жители Омской области обращались в скорую помощь в текущем году:
«Чаще всего за этот период омичи вызывали СМП из-за обострений хронических заболеваний. По этим причинам бригады выезжали 98 396 раз. На внезапные экстренные состояния — инфаркт, ОНМК, внутреннее кровотечение, анафилактический шок и так далее — медики выезжали 40 127 раз. На роды и “беременные” патологии было совершено 3 387 выездов, на травмы, ожоги и острые отравления — 10 725 раз».
Заместитель главного врача областной Станции скорой медицинской помощи Павел Шулинин поделился алгоритмом действий бригад СМП и рассказал, что является главным атрибутом у медиков скорой:
Фельдшер получает все вызовы через специальный электронный планшет от диспетчера, где указывается степень срочности каждой ситуации. По прибытии к пациенту медики используют этот же планшет для ведения карты вызова, которая является ключевым документом для бригады (в нем есть информация о предыдущих обращениях, предварительном диагнозе пациента, выборе оптимального маршрута и пр.). Дополнительно предусмотрена возможность общения с оперативным отделом через чат и наличие кнопки экстренного вызова.
Стоит отметить, что Омское станционное отделение скорой медицинской помощи на сегодняшний день состоит из 9 филиалов, где задействованы 92 мобильные бригады, которые несут круглосуточное дежурство и готовы оказать помощь больным даже в самых критических ситуациях.