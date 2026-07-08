Средняя зарплата жителей Нижегородской области выросла на 12,3% за год

По данным Нижегородстата, в апреле текущего года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Нижегородской области достигла отметки в 88 879,7 рубля. Годовой прирост показателя составил 12,3%, что свидетельствует о положительной динамике доходов населения.
При этом рост реальных заработных плат также демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению: в апреле их объём поднялся на 6,6% относительно аналогичного периода 2025 года — это отражает не только номинальное повышение выплат, но и определённое улучшение покупательной способности жителей региона.
За первые четыре месяца года (январь — апрель) средняя номинальная зарплата в области сложилась на уровне 83 943,3 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 11%, подтверждая стабильный рост доходов в регионе на протяжении нескольких месяцев.
Ранее самой высокооплачиваемой в Нижнем Новгороде стала IT-сфера.