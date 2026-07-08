Средняя зарплата жителей Нижегородской области выросла на 12,3% за год

При этом рост реальных заработных плат также демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению: в апреле их объём поднялся на 6,6% относительно аналогичного периода 2025 года — это отражает не только номинальное повышение выплат, но и определённое улучшение покупательной способности жителей региона.