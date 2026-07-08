Приговоренного к смертной казни курянина снова судят за убийство

По версии следствия, ночью 7 июля 2025 года фигурант убил в Курске 65-летнего хозяина одного из домов на улице Овечкина, с которым распивал алкоголь. После ухода других гостей мужчины начали спорить об условиях в местах лишения свободы. В ходе конфликта Сергей Лукин нанес потерпевшему не менее восьми ударов твердым тупым предметом по голове, конечностям и грудной клетке, а затем душил хозяина цепочкой на его же шее. Услышав возвращение одного из гостей, фигурант прекратил избиение и сообщил тому о смерти хозяина. Сергей Лукин попросил собеседника помочь спрятать тело, после чего они вместе погрузили потерпевшего в багажник автомобиля и вывезли к реке Кривец. Там мужчину сбросили в воду примерно в 12 м от берега — он утонул.