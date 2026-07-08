Жилье появится на месте крупного автобусного парка в Минске

В Минске жилье появится на месте крупного автобусного парка, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, территория бывшего автобусного парка № 2 в Ленинском районе по адресу улица Маяковского, 115А, будет отдана под жилую застройку. Там планируется возведение многоэтажных жилых домов для граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
— Планируется многоэтажная жилая застройка. На данный момент завершается проектирование и получение положительных заключений государственной строительной экспертизы, — прокомментировал глава администрации Ленинского района Роман Мельник.
Также глава администрации уточнил, что строить коммерческое жилье на данной площадке не будут. Начало строительства запланировано на четвертый квартал текущего года.
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