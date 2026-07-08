Жилье появится на месте крупного автобусного парка в Минске

Так, территория бывшего автобусного парка № 2 в Ленинском районе по адресу улица Маяковского, 115А, будет отдана под жилую застройку. Там планируется возведение многоэтажных жилых домов для граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.