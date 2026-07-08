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В аэропорт Новосибирска задерживается прилет двух рейсов из Иркутска

Самолеты прибудут позже запланированного времени.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 8 июля. В аэропорту Толмачёво в Новосибирске задерживается прибытие двух рейсов авиакомпании S7 Airlines из Иркутска. По данным онлайн-табло, оба самолёта прибудут позже запланированного времени.

Рейс S7 5230 должен был приземлиться в 14.40, однако ожидаемое время прибытия перенесли на 15.25. Самолёт S7 5234 вместо 17.25 ожидается в Новосибирске в 21.25.

Напомним, 13 апреля из-за непогоды три авиарейса компании S7, летевшие во Владивосток, вынуждены были приземлиться в аэропорту Хабаровска. Один из рейсов направлялся в Иркутск.