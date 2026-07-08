Более 40 патрулей следят за лесами Хабаровского края

В Хабаровском крае сейчас действует один лесной пожар — в Аяно-Майском районе. Очаг находится в зоне контроля, далеко от населённых пунктов и под постоянным наблюдением, сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края.
Огонь прошёл 49 гектаров. В ведомстве отмечают, что число возгораний в регионе снизилось, однако особый противопожарный режим продолжает действовать. Жителям по-прежнему запрещено использовать открытый огонь в лесах и на прилегающих территориях.
За прошлую неделю в крае зарегистрировали три лесных пожара. Обстановку контролирует 41 патрульная группа, а лесопожарные службы ведут ежедневный мониторинг. По словам министра лесного хозяйства и лесопереработки края Андрея Самойлова, усиленное наблюдение и быстрая работа специалистов помогли сократить количество возгораний в три раза по сравнению с неделей с 22 по 28 июня.
Ранее пожары потушили в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах. Их общая площадь составила около 158 гектаров, причиной стали сухие грозы. На тушении работали 54 сотрудника Дальневосточной авиабазы и четыре единицы техники. Уже на этой неделе лесопожарные группы ликвидировали ещё один очаг в Советско-Гаванском районе: там огонь прошёл 11 гектаров, к работам привлекали 13 специалистов.
Перехода лесных пожаров на земли других категорий не допущено. За неделю с 29 июня по 5 июля также потушили четыре ландшафтных пожара в Хабаровском районе, Комсомольске-на-Амуре и районе имени Лазо. Сейчас ландшафтных пожаров в регионе не зарегистрировано, подтоплений тоже нет.