Более 40 патрулей следят за лесами Хабаровского края

Ранее пожары потушили в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах. Их общая площадь составила около 158 гектаров, причиной стали сухие грозы. На тушении работали 54 сотрудника Дальневосточной авиабазы и четыре единицы техники. Уже на этой неделе лесопожарные группы ликвидировали ещё один очаг в Советско-Гаванском районе: там огонь прошёл 11 гектаров, к работам привлекали 13 специалистов.