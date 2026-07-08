Отельер: В регионе нужно создавать точки притяжения, которые невозможно повторить в другом месте

«Мы убеждены, что долгосрочное развитие Калининградской области невозможно строить только вокруг моря и пляжного отдыха. Это то, что могут предложить и другие регионы. Нам же интереснее играть вдолгую — создавать точки притяжения, которые невозможно повторить в другом месте. Мы последовательно участвуем в восстановлении объектов культурного наследия, развиваем проекты “Усадьба”, “Чайковский”, работаем над будущим проекта “Форт № 3”», — поделилась Агеева.