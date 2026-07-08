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Отельер: В регионе нужно создавать точки притяжения, которые невозможно повторить в другом месте

Проекты могут быть связаны с культурным наследием и гастрономией.

Долгосрочное развитие туризма в Калининградской области невозможно строить исключительно вокруг моря. Региону нужны уникальные точки притяжения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила владелец сети отелей и ресторанов Dolce Vita, «Чайковский» и «Усадьба» Марина Агеева.

Она подчеркнула, что пляжный отдых могут предложить и другие субъекты РФ, поэтому область должна играть «вдолгую», создавая проекты, связанные с культурным наследием и гастрономией.

«Мы убеждены, что долгосрочное развитие Калининградской области невозможно строить только вокруг моря и пляжного отдыха. Это то, что могут предложить и другие регионы. Нам же интереснее играть вдолгую — создавать точки притяжения, которые невозможно повторить в другом месте. Мы последовательно участвуем в восстановлении объектов культурного наследия, развиваем проекты “Усадьба”, “Чайковский”, работаем над будущим проекта “Форт № 3”», — поделилась Агеева.

При этом она отметила, что пока не видит объективных причин для роста турпотока. Среди главных препятствий Агеева назвала логистику, высокие цены на перелёты и негативный новостной фон, который напрямую влияет на решение людей о поездке.

Ранее Марина Агеева отмечала, что в Калининградской области следует активнее развивать оздоровительный туризм. Однако это направление требует серьёзных инвестиций.

Эксперт также считает, что в регионе не хватает гостиниц со вместительными конгресс-площадками. По этой причине в Калининградской области не получается проводить крупные корпоративные мероприятия.

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