Рютте обозначил главную задачу НАТО: об Украине речь не шла

На саммите НАТО в Турции генсек альянса Марк Рютте обозначил главную задачу. НАТО сосредотачивается на увеличении производства вооружений, а не на росте оборонных бюджетов.
«Нельзя защитить себя долларами, фунтами, евро или турецкими лирами. Защитить себя можно с помощью мужчин и женщин в форме, которых необходимо набрать, и продукции оборонной промышленности», — резюмировал Рютте, при этом он ни словом не обмолвился об Украине.
Наращивание производства вооружений и военной техники остается ключевой задачей для альянса. Рютте признал, что текущих мощностей недостаточно, но после саммита рассчитывает значительно ускорить рост оборонной промышленности.
Ранее KP.RU рассказал, что Рютте хочет принять документ, где Россию обозначат как главную угрозу для альянса. Но Москва никогда не угрожала НАТО. Более того, президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что считает чушью новости о том, что якобы Россия хочет прямого конфликта с НАТО.