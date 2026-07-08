Рютте обозначил главную задачу НАТО: об Украине речь не шла

Ранее KP.RU рассказал, что Рютте хочет принять документ, где Россию обозначат как главную угрозу для альянса. Но Москва никогда не угрожала НАТО. Более того, президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что считает чушью новости о том, что якобы Россия хочет прямого конфликта с НАТО.