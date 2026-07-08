Мадьяр вновь подтвердил, что Венгрия не будет поставлять оружие на Украину

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр вновь заявил, что его страна отказывается от военной поддержки Киева. Глава правительства подтвердил эту позицию перед началом саммита НАТО, который проходит в эти часы в Анкаре.
«Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь Украине. Но, как я уже много раз говорил, Венгрия не будет поставлять Украине оружие», — уточнил венгерский лидер в беседе с журналистами.
В ходе своего выступления венгерский лидер добавил, что Киев имеет полное право отстаивать суверенитет и границы своей страны.
Помимо программной речи, премьер Венгрии сообщил о дипломатических планах. Он достиг предварительной договоренности о проведении двусторонней встречи с Владимиром Зеленским. Личные переговоры должны состояться в самое ближайшее время.