Мэрия Иркутска напомнила о комендантском часе для детей

IrkutskMedia, 8 июля. В Иркутске и области действует ограничение на пребывание несовершеннолетних в общественных местах ночью без сопровождения взрослых. Правило установлено региональным законом и распространяется на всех, кому нет 18 лет. С 1 апреля по 30 сентября подросткам запрещено находиться одним в общественных местах с 23:00 до 6:00. С 1 октября по 31 марта — с 22:00 до 6:00.