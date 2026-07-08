Мэрия Иркутска напомнила о комендантском часе для детей

IrkutskMedia, 8 июля. В Иркутске и области действует ограничение на пребывание несовершеннолетних в общественных местах ночью без сопровождения взрослых. Правило установлено региональным законом и распространяется на всех, кому нет 18 лет. С 1 апреля по 30 сентября подросткам запрещено находиться одним в общественных местах с 23:00 до 6:00. С 1 октября по 31 марта — с 22:00 до 6:00.
Как сообщает администрация Иркутска, к общественным местам относятся улицы, дворы, парки, скверы, общественный транспорт, вокзалы, аэропорты, автозаправки, а также торговые и развлекательные заведения. Отдельно под запретом потенциально опасные места: стройки, заброшенные здания, крыши, подвалы, теплотрассы, колодцы и свалки.
Если ребенка ночью обнаружат без взрослых, его доставят домой. В отношении родителей составят административный протокол, а ситуацию рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.
В администрации города подчеркивают, что ответственность за соблюдение этих правил лежит на родителях и законных представителях.