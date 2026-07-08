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Полосу на мосту у Комсомольска-на-Амуре откроют до конца июля

Завершить все строительно-монтажные работы и ввести обновлённый мост в полную эксплуатацию планируется в 2027 году.

В Хабаровском крае продолжается ремонт моста через Амур на подъезде к Комсомольску-на-Амуре. Работы идут на 170-м километре федеральной трассы А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве края.

Мост протяжённостью около 1,5 километра ремонтируют без остановки движения: альтернативного объезда у переправы нет. На объекте уже заменили и восстановили больше 350 железобетонных плит, а с наступлением подходящей погоды специалисты продолжили укладку нового покрытия. Одновременно идут покраска ферм, усиление металлоконструкций и монтаж линий электроосвещения, включая архитектурно-художественную подсветку.

Сейчас около 900 метров покрытия уложено по одной стороне моста в направлении Комсомольска-на-Амуре. До конца июля транспорт планируют полностью перевести на эту полосу. Такой шаг должен увеличить пропускную способность и сократить ожидание водителей у светофора, который регулирует движение на время ремонта.

В подмостовой части уже завершили работы на пролётных строениях, сейчас укрепляют площадки для опирания плит. Эти работы нужны, чтобы мост выдерживал современные транспортные нагрузки и оставался надёжной связью с городом Юности. Для Комсомольска-на-Амуре переправа имеет особое значение: капитального ремонта здесь не было больше 40 лет.

Завершить все строительно-монтажные работы и ввести обновлённый мост в эксплуатацию планируют в 2027 году. Жители города отмечают, что ремонт давно ждали, а строители работают до позднего вечера и в выходные, чтобы быстрее открыть более удобное движение.