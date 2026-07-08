Полосу на мосту у Комсомольска-на-Амуре откроют до конца июля

В подмостовой части уже завершили работы на пролётных строениях, сейчас укрепляют площадки для опирания плит. Эти работы нужны, чтобы мост выдерживал современные транспортные нагрузки и оставался надёжной связью с городом Юности. Для Комсомольска-на-Амуре переправа имеет особое значение: капитального ремонта здесь не было больше 40 лет.