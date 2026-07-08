Супруги живут вместе уже 50 лет

Е. О.: Тогда казалось, что двоих достаточно. Время было непростое, дети маленькие, забот много. А теперь думаем, что хорошо было бы, если бы в семье был третий ребёнок. Чем больше семья, тем больше жизни вокруг. Каждый решает сам, но мы сейчас понимаем, что не стоило так бояться.