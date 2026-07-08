Врач рассказала, как облегчить симптомы аллергии в домашних условиях

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Теплые ингаляции и промывание носа физраствором могут помочь облегчить симптомы аллергии в домашних условиях, однако не стоит откладывать визит к врачу, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры иммунологии МБФ Пироговского университета Ольга Пащенко.
Ежегодно 8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией.
«Важно понимать: домашние методы борьбы с аллергией не являются лечением. Они работают как первая линия обороны, но не заменяют визит к специалисту. Облегчить симптомы аллергии в домашних условиях поможет промывание носа физиологическим раствором, он механически удаляет пыльцу и другие аллергены со слизистой, мгновенно облегчая дыхание», — сказала Пащенко.
Она уточнила, что будут полезны и теплые ингаляции, так как вдыхание теплого влажного воздуха увлажняет слизистую и снижает раздражение. Если симптомы выраженные, можно принять безрецептурный антигистаминный препарат. Однако принимать их стоит только после консультации с врачом или фармацевтом.
«Если после контакта с аллергеном появляются затрудненное дыхание, отек губ, языка или лица, слабость, головокружение, учащенное сердцебиение — это признаки тяжелой аллергической реакции. В таком случае необходимо немедленно вызвать скорую, самолечение здесь недопустимо», — добавила врач.
По ее словам, около 50−60% пациентов, обращающихся к аллергологу с респираторными симптомами, имеют аллергию на два и более аллергена. В общей популяции таких людей не менее 10%. Так, при перекрестной аллергии термическая обработка пищи часто разрушает аллергены, и реакция на вареные или запеченные продукты может не возникать или быть слабее. Иногда реакцию вызывает только кожура фрукта — очистив его, можно есть без последствий.