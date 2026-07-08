Врач рассказала, как облегчить симптомы аллергии в домашних условиях

По ее словам, около 50−60% пациентов, обращающихся к аллергологу с респираторными симптомами, имеют аллергию на два и более аллергена. В общей популяции таких людей не менее 10%. Так, при перекрестной аллергии термическая обработка пищи часто разрушает аллергены, и реакция на вареные или запеченные продукты может не возникать или быть слабее. Иногда реакцию вызывает только кожура фрукта — очистив его, можно есть без последствий.