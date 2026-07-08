Почти 300 пешеходных переходов планируют обустроить в Красноярском крае в 2026 году

Ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями в регионе обсудили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения под руководством министра транспорта Красноярского края Дмитрия Зотина. Работа по снижению аварийности и повышению безопасности на дорогах осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Одна из проблем, решением которой занимаются профильные ведомства, — дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. По словам Дмитрия Зотина, такие аварии (наезды на пешеходов) составляют почти 25% (четверть) от общего числа ДТП. Для повышения безопасности пеших участников дорожного движения ведется масштабная работа по обустройству пешеходных переходов. В прошлом году модернизировали 461 пешеходный переход вблизи образовательных учреждений. В планах на 2026 год обустроить 299 переходов: 50 объектов появятся на региональных трассах, а 249 — на дорогах местного значения. Министр подчеркнул, что данные работы находятся на контроле, организованы еженедельные мониторинги, проводятся совещания с главами территорий. На данный момент из запланированных объектов 27 переходов уже готовы. Кроме того, на комиссии обсудили мероприятия, направленные на снижение аварийности на дорогах региона.