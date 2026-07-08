Ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями в регионе обсудили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения под руководством министра транспорта Красноярского края Дмитрия Зотина. Работа по снижению аварийности и повышению безопасности на дорогах осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Одна из проблем, решением которой занимаются профильные ведомства, — дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. По словам Дмитрия Зотина, такие аварии (наезды на пешеходов) составляют почти 25% (четверть) от общего числа ДТП. Для повышения безопасности пеших участников дорожного движения ведется масштабная работа по обустройству пешеходных переходов. В прошлом году модернизировали 461 пешеходный переход вблизи образовательных учреждений. В планах на 2026 год обустроить 299 переходов: 50 объектов появятся на региональных трассах, а 249 — на дорогах местного значения. Министр подчеркнул, что данные работы находятся на контроле, организованы еженедельные мониторинги, проводятся совещания с главами территорий. На данный момент из запланированных объектов 27 переходов уже готовы. Кроме того, на комиссии обсудили мероприятия, направленные на снижение аварийности на дорогах региона.
Почти 300 пешеходных переходов планируют обустроить в Красноярском крае в 2026 году
Ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями в регионе обсудили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения под руководством министра транспорта Красноярского края.