Он не узнал ее без пальто. Супруги живут вместе уже 50 лет

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В этот день особенно хочется говорить о людях, которые прожили вместе большую жизнь и знают, что семья держится не на одном обещании в загсе, а на ежедневном выборе быть рядом.
Валерий и Екатерина Охотниковы из Канска недавно отметили золотую свадьбу. Их брак был зарегистрирован здесь же, в Канске, полвека назад. Валерий работал водителем такси в Канском пассажирском АТП, а Екатерина устроилась на Канский ликёро-водочный завод.
Одна поездка до нового места работы стала началом истории, где были несостоявшееся первое свидание, встречи у одного дома, свадьба на два дня, две дочери, поездки по республикам Советского Союза, внучка, внук и большой общий труд.
Разные подъезды.
Дарья Кириченко, krsk.aif.ru: Валерий Васильевич, Екатерина Яковлевна, как вы познакомились?
Валерий Охотников (В. О.): Сначала всё было буднично. Я работал в такси, возил людей по Канску. Однажды подвёз Екатерину до нового места работы. Тогда ведь не думал, что это будущая жена. Посмотрел, запомнил, хорошая девушка. Потом оказалось, что мы живём в одном доме, только в разных подъездах. Один город, один дом, одна улица, а люди будто проходят мимо своей судьбы.
Екатерина Охотникова (Е. О.): Я тоже обратила на него внимание, но не как на жениха. Сначала просто подумала, кто такой, откуда появился. В Канске многие друг друга знали, но можно было годами жить рядом и не встретиться по-настоящему. Позже стали чаще замечать друг друга во дворе.
— После первого знакомства вы стали встречаться?
В. О.: Я пригласил Катю в кино. Канск тогда жил активно: были кинотеатры, парк, приезжали театры. Я её ждал, а она стояла рядом, только в другой одежде. Сняла пальто, изменилась, а я не узнал. Она подошла и сказала, что стоит только снять пальто, и я уже не узнаю. Мне стало неловко. Но посмеялись и в кино всё-таки сходили.
Е. О.: Было немного обидно, но больше смешно. Он стоит, ждёт меня, я его вижу, а он меня нет. Сейчас это вспоминается тепло. В молодости многое воспринимается острее, но такие моменты со временем становятся семейными историями.
Потом начались встречи. Валерий стал забирать меня с работы, провожать. Иногда мог забыть о договорённости, потому что был очень подвижный, шебутной. Но вспоминал вовремя, приезжал, и всё продолжалось.
Город притяжения.
— Каким был Канск в годы вашей молодости? Есть места, связанные с вашей историей?
Е. О.: Для нас Канск тех лет остался очень светлым городом. Может быть, потому что это была молодость, но воспоминания правда солнечные. Мы ходили в парк, гуляли, бывали в кино. Парк был великолепный, с развлечениями, с особым шумом.
В. О.: Ещё приезжали театры из Красноярска, была оперетта. Сейчас молодым кажется, что раньше было меньше возможностей, но нам хватало. Кино, прогулки, парк, разговоры, встречи после работы. Машин почти не было, поэтому многое было пешком, на автобусе, на поезде.
— Через полгода вы поженились — не слишком быстро?
Е. О.: Тогда полгода не казались коротким сроком. Если людям хорошо вместе, они создавали семью. Конечно, впереди были быт, работа, заботы, но тогда было чувство радости. Свадьба стала естественным продолжением нашей истории.
Свадьба на два дня.
— Что вам больше всего запомнилось из вашей свадьбы?
Е. О.: Свадьба была весёлая, шумная, на два дня. Гости: друзья, знакомые, родственники. Был выкуп, кража невесты, похищение туфельки. Сейчас такие традиции иногда воспринимают как игру для фотографий, а тогда это было веселье. Все участвовали, смеялись, придумывали испытания.
В. О.: Мне запомнилось, что людей было много, и все были за нас рады. Это важный момент, когда не просто расписались и разошлись, а родные и друзья собрались вместе. После свадьбы мы почувствовали, что началась другая жизнь.
— Какие события за 50 лет брака стали для вашей семьи самыми важными?
Е. О.: Конечно рождение детей. У нас две дочери, и это самое главное. Дети очень связывают людей в хорошем смысле: появляются забота, внимание, отзывчивость. Ты уже живёшь не только своими желаниями. Думаешь о ребёнке, семье, доме. Это большая нагрузка и большая радость.
В. О.: Когда появляются дети, семья становится крепче, если люди не боятся ответственности. Нужно работать, помогать, где-то потерпеть, где-то поддержать.
— Вы говорили, что сейчас немного жалеете, что не решились на третьего ребёнка, почему?
Е. О.: Тогда казалось, что двоих достаточно. Время было непростое, дети маленькие, забот много. А теперь думаем, что хорошо было бы, если бы в семье был третий ребёнок. Чем больше семья, тем больше жизни вокруг. Каждый решает сам, но мы сейчас понимаем, что не стоило так бояться.
Ни дня без путешествий.
— Что вы делали всей семьёй?
Е. О.: Мы старались путешествовать почти каждый год. Бывали в Одессе, Виннице, Москве, в других местах. Ездили по республикам Советского Союза. Иногда с совсем маленьким ребёнком, на поезде, на самолёте. Сейчас это кажется сложным, а тогда просто собирались и ехали.
В. О.: Машины у нас не было, но это не мешало. Можно было на автобусе поехать на речку, устроить пикник, погулять. Мы выбирались на природу, общались. Это очень сплачивает. Если только работа — дом, работа — дом, быт начинает давить. А когда есть поездки, прогулки, общие воспоминания, семья становится живее.
Е. О.: Молодым семьям я бы посоветовала чаще выходить из дома, гулять, ездить, смотреть новое. Не обязательно далеко и дорого. Иногда достаточно речки, парка, хорошего разговора.
— Какой совет вы могли бы дать молодым парам, которые только начинают семейную жизнь?
В. О.: Самое главное — любить, ценить, верить своему человеку. Семья не получится, если нет доверия. Нельзя каждый день проверять, подозревать, искать повод для ссоры. Нужно быть напарниками. Если один устал, второй поддержал.
Е. О.: Я бы сказала, что надо уметь уступать. Сегодня ты уступил, завтра тебе уступили. В этом нет слабости. Наоборот, это уважение. Не нужно кричать, ругаться, считать себя главнее другого. Нужно разговаривать и слышать.
— За 50 лет можно ли вывести один главный секрет брака?
Е. О.: Идеального брака, наверное, не бывает. Бывает живой брак, где люди стараются. У нас была обычная жизнь, с работой, усталостью, заботами и радостью. Но если есть любовь, доверие и уважение, многое можно пройти.
В. О.: Нужно не забывать, зачем вы вместе. В молодости кажется, что впереди очень много времени. Потом оглядываешься, а прошло 50 лет. И понимаешь, что самое ценное было рядом. Дом, жена, дети, внучка, общие дороги, общие разговоры — вот это и есть богатство.