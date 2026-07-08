Дополнительный поезд Казань — Москва с остановками в Нижегородской области будет курсировать с июля по сентябрь

Из Казани состав отправится 27, 29 и 31 июля, затем со 2 по 30 августа по чётным дням и с 1 по 11 сентября по нечётным дням в 16:30; прибытие в Москву запланировано на следующие сутки в 05:30. Обратно из Москвы поезд будет отправляться 28 и 30 июля, с 1 по 31 августа по нечётным дням и со 2 по 12 сентября по чётным дням в 16:15, с прибытием в Казань на следующие сутки в 05:05.