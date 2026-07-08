Дополнительный поезд Казань — Москва с остановками в Нижегородской области будет курсировать с июля по сентябрь

На Горьковской магистрали назначен дополнительный поезд дальнего следования № 273/274 Казань — Москва на период повышенного спроса с июля по сентябрь 2026 года, сообщила пресс‑служба Горьковской железной дороги. Поезд будет останавливаться в ряде населённых пунктов Нижегородской области, в том числе на станциях Пильна, Сергач, Бобыльская, Арзамас‑2 и Навашино.
Из Казани состав отправится 27, 29 и 31 июля, затем со 2 по 30 августа по чётным дням и с 1 по 11 сентября по нечётным дням в 16:30; прибытие в Москву запланировано на следующие сутки в 05:30. Обратно из Москвы поезд будет отправляться 28 и 30 июля, с 1 по 31 августа по нечётным дням и со 2 по 12 сентября по чётным дням в 16:15, с прибытием в Казань на следующие сутки в 05:05.
В составе поезда — плацкартные и купейные вагоны с биотуалетами, кондиционерами и индивидуальными розетками. В штабином вагоне предусмотрено место для маломобильного пассажира и сопровождающего; в ряде вагонов доступна услуга перевозки животных. РЖД напоминает, что ранее на той же магистрали был назначен дополнительный поезд № 205/206 Казань — Москва, курсировавший в отдельные даты до сентября 2026 года.
Подробности о правилах оформления билетов и движении поездов доступны на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов 8‑800‑775‑00‑00.
Ранее сообщалось, что сбой движения поездов произошел на Семеновском направлении 5 июля: грозой повредило трансформаторы.