Россиянам объяснили, как не потерять пенсионный стаж из-за работы в 1990-е годы

Россияне чаще всего сталкиваются с потерей пенсионного стажа за периоды работы в 1990-е и начале 2000-х. Вице-президент НАПФ Алексей Денисов в беседе с «Газетой.ru» объяснил, что проблемы связаны с ошибками в кадровом учёте, утратой архивов, ликвидацией предприятий, а также с «серыми» зарплатами, когда работодатель не платил взносы.