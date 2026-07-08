Глава ФИФА Инфантино осудил сенатора-расистку из Парагвая за оскорбление Мбаппе

Скандал разгорелся после матча ⅛ финала чемпионата мира — 2026 между Францией и Парагваем. Французская команда победила со счётом 1:0, а единственный гол с пенальти на 70-й минуте забил Мбаппе. После матча Амарилья резко высказалась о происхождении французского нападающего, назвав его «колонизированным камерунецем, который притворяется французом». Мбаппе ответил на слова сенатора, назвав её «презренной женщиной». А парламентарий принесла извинения, но заявила, что ждёт аналогичной реакции от футболиста и пригрозила подать на него в суд за «гендерное насилие». Макрон осудил расизм в адрес Мбаппе со стороны сенатора Парагвая.