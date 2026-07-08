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Глава ФИФА Инфантино осудил сенатора-расистку из Парагвая за оскорбление Мбаппе

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино осудил высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, которые вызвали скандал из-за расистского подтекста. Глава ФИФА заявил, что футбол должен оставаться пространством, где нет места дискриминации.

Источник: Life.ru

«Футбольный мир и общество в целом солидарны с капитаном сборной Франции: мы должны бороться с расизмом и искоренить его вместе. Наш вид спорта должен оставаться инклюзивным и безопасным пространством для всех», — написал Инфантино.

Скандал разгорелся после матча ⅛ финала чемпионата мира — 2026 между Францией и Парагваем. Французская команда победила со счётом 1:0, а единственный гол с пенальти на 70-й минуте забил Мбаппе. После матча Амарилья резко высказалась о происхождении французского нападающего, назвав его «колонизированным камерунецем, который притворяется французом». Мбаппе ответил на слова сенатора, назвав её «презренной женщиной». А парламентарий принесла извинения, но заявила, что ждёт аналогичной реакции от футболиста и пригрозила подать на него в суд за «гендерное насилие». Макрон осудил расизм в адрес Мбаппе со стороны сенатора Парагвая.

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