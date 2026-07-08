Платные парковки в Краснодаре появятся на 33 новых участках до конца 2026 года

Среди новых участков, где планируется введение платных парковок, значатся улицы Индустриальная и Братьев Игнатовых с частными домами, где плата будет взиматься с 08:00 до 19:00 по будням. Также платные зоны появятся у поликлиник (№ 1 на Карла Маркса, № 5 на Калинина) и психоневрологической больницы № 1 на Красина. Большая часть новых парковочных мест будет оборудована в центральных районах города, ФМР, КМР, на ЗИПе и ХБК, пишет портал Южный Федеральный.