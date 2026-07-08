Платные парковки в Краснодаре появятся на 33 новых участках до конца 2026 года

Администрация Краснодара планирует ввести плату за парковку на 33 новых участках городских улиц до конца 2026 года. Расширение сети платных парковочных мест направлено на сокращение транспортных заторов, упорядочение движения и увеличение оборачиваемости парковочного пространства.
Ранее в Краснодаре уже были введены платные парковки на 358 улицах, а к сентябрю 2025 года список был расширен более чем на 70 участков, включая спальные районы и частный сектор. Муниципалитет ссылается на статью 210 Гражданского кодекса РФ, согласно которой собственник земли не обязан предоставлять бесплатную парковку.
Среди новых участков, где планируется введение платных парковок, значатся улицы Индустриальная и Братьев Игнатовых с частными домами, где плата будет взиматься с 08:00 до 19:00 по будням. Также платные зоны появятся у поликлиник (№ 1 на Карла Маркса, № 5 на Калинина) и психоневрологической больницы № 1 на Красина. Большая часть новых парковочных мест будет оборудована в центральных районах города, ФМР, КМР, на ЗИПе и ХБК, пишет портал Южный Федеральный.
Мэр Краснодара Евгений Наумов пояснил, что это один из способов пополнения городского бюджета. Он также отметил, что в ночные часы парковки остаются бесплатными.