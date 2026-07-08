МИД Ирана: США своими ударами нарушили положения меморандума между странами

Незадолго до этого Центральное командование ВС США сообщило о завершении новой серии ударов по Ирану. По данным СЕНТКОМ, американские военные атаковали более 80 целей. В Вашингтоне утверждали, что операция стала ответом на действия Тегерана. Также сообщалось, что удары затронули объекты, связанные с иранскими системами ПВО и силами КСИР.