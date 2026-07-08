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МИД Ирана: США своими ударами нарушили положения меморандума между странами

Иран возложил на США ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран обвинил Вашингтон в грубом нарушении положений меморандума о взаимопонимании между странами. Соответствующая информация опубликована пресс-релизе внешнеполитического ведомства исламской республики.

В Тегеране заявили, что Вашингтон нарушил договоренности, решив нанести новые удары по территории Ирана. Ответственность за возможную эскалацию в регионе иранская сторона возложила на США.

«Эти агрессивные нападения являются вопиющим нарушением пункта 1 меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение военных операций», — говорится в документе.

В МИД Ирана подчеркнули, что именно США, по мнению Тегерана, нарушают взятые на себя обязательства.

Незадолго до этого Центральное командование ВС США сообщило о завершении новой серии ударов по Ирану. По данным СЕНТКОМ, американские военные атаковали более 80 целей. В Вашингтоне утверждали, что операция стала ответом на действия Тегерана. Также сообщалось, что удары затронули объекты, связанные с иранскими системами ПВО и силами КСИР.

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