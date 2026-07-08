Главу нижегородской коммунальной службы отстранили за экологические нарушения

Руководителя привлекли к административной ответственности и обязали исправить выявленные нарушения. Однако повторная проверка показала, что требования в полном объеме выполнены не были. Тогда Росприроднадзор за уклонение составил протокол, санкция за который предусматривает штраф до 100 тысяч или дисквалификацию до трех лет.