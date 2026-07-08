Правительство добавило 149 лекарств в перечень стратегически значимых

Отмечается, что теперь на территории страны должны обеспечить полный цикл изготовления этих лекарств. Организация процессов при этом может осуществляться с господдержкой. Кроме того, средства имеют приоритет про госзакупках. Как подчеркнули в правительстве, это способствует стабильности поставок.