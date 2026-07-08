Правительство добавило 149 лекарств в перечень стратегически значимых

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Правительство дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств еще 149 наименованиями.
«Распоряжение об этом подписал председатель Михаил Мишустин», — говорится в релизе.
Решение приняли на основе предложений, поступивших от производителей. В список вошли жизненно необходимые и важнейшие препараты, медикаменты для лечения некоторых инфекций, социально значимых и представляющих опасность заболеваний.
Отмечается, что теперь на территории страны должны обеспечить полный цикл изготовления этих лекарств. Организация процессов при этом может осуществляться с господдержкой. Кроме того, средства имеют приоритет про госзакупках. Как подчеркнули в правительстве, это способствует стабильности поставок.