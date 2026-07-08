Омичам анонсировали «электронную очередь» на кладбища

Также приводятся данные о ходе строительства нового Западного кладбища. Напомним, речь идет о территории свыше 62,8 тысячи кв. м в районе улицы 7-й Москаленской в границах Кировского административного округа Омска, ориентировочно предназначенной для размещения 3 725 могил. Вопрос прорабатывался с 2021 года, строительство начато в середине 2023 года. По раскрытым в ходе заседания данным, готовность оценивается в 68%.