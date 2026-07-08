Омичам анонсировали «электронную очередь» на кладбища

В Омском горсовете в среду, 8 июля 2026 года, раскрыли некоторые детали обсуждения ситуации с городскими кладбищами. В частности, анонсирована «цифровизация» действующих объектов.
«В скором времени подать заявку на участок можно будет через портал “Госуслуги”, а вся информация о могилах систематизируется в едином реестре», — обозначено в официальной публикации по итогам заседания комитета по вопросам ЖКХ.
Озвучено, что нововведению должна предшествовать инвентаризация Старо-Восточного, Ново-Кировского и Ново-Южного кладбищ. Эти и другие работы в рамках запуска федеральной цифровой платформы «Управление захоронениями» обойдутся примерно в 14,5 миллиона рублей, раскрывают в горсовете.
Также приводятся данные о ходе строительства нового Западного кладбища. Напомним, речь идет о территории свыше 62,8 тысячи кв. м в районе улицы 7-й Москаленской в границах Кировского административного округа Омска, ориентировочно предназначенной для размещения 3 725 могил. Вопрос прорабатывался с 2021 года, строительство начато в середине 2023 года. По раскрытым в ходе заседания данным, готовность оценивается в 68%.