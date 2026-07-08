Скончался 49-летний госинспектор управления Россельхознадзора по Пермскому краю

Максим Тепленин родился в Перми 17 октября 1976 года. В 2002 году окончил Пермскую государственную сельскохозяйственную академию с присвоением квалификации «ученый агроном». Начал службу в управлении Россельхознадзора по Пермскому краю и Коми-Пермяцкому автономному округу 20 апреля 2005 года на должности ведущего специалиста отдела надзора в области карантина растений.