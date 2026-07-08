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Скончался 49-летний госинспектор управления Россельхознадзора по Пермскому краю

Максим Тепленин трудился в ведомстве половину своей жизни.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю сообщило о преждевременном уходе из жизни коллеги. Государственный инспектор ведомства Тепленин Максим Борисович скоропостижно скончался 7 июля в возрасте 49 лет.

Максим Тепленин родился в Перми 17 октября 1976 года. В 2002 году окончил Пермскую государственную сельскохозяйственную академию с присвоением квалификации «ученый агроном». Начал службу в управлении Россельхознадзора по Пермскому краю и Коми-Пермяцкому автономному округу 20 апреля 2005 года на должности ведущего специалиста отдела надзора в области карантина растений.

Максим Борисович с 1 августа 2006 года замещал должность старшего госинспектора, с 1 августа 2011 года по 26 апреля 2021 года — заместителя начальника отдела фитосанитарного надзора и качества зерна, с 27 апреля 2021 года — государственного инспектора отдела фитосанитарного надзора. Общий трудовой стаж специалиста составил 32 года, 23 — на государственной службе.

В рамках должностных обязанностей Максим Тепленин занимался направлением фитосанитарного надзора. Обладал исчерпывающими знаниями и умениями в этой сфере. Его опыт и квалифицированность помогали решать сложные ситуации в деятельности ведомства. Его советы как старшего коллеги помогали более молодым сотрудникам.

Максим Борисович стоял у истоков создания управления Россельхознадзора. Он внес значительный вклад в становление ведомства в Пермской области, а затем в Пермском крае. Имел активную жизненную позицию. Его отличали высокий профессионализм, доброта и отзывчивость. В коллективе пользовался заслуженным уважением и авторитетом.

Территориальное управление Россельхознадзора выражает инспектора Тепленина Максима Борисовича, скорбит о невосполнимой утрате. Светлая память о нем останется навсегда в сердцах коллег.