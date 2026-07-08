Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности

В своем видеообращении в соцсетях глава республики отметил, что этот праздник напоминает о главных жизненных ценностях.
Раис РТ пожелал жителям гармонии и счастья, напомнив мудрую народную пословицу: «Человек силен семьей» («Кеше гаилә белән көчле»), отметив, что эта истина вечна, и призвал беречь близких.
Впервые День семьи, любви и верности отпраздновали 8 июля 2008 года. Но по-настоящему государственным праздником он стал только в 2022 году, когда президент России подписал специальный указ. В этом указе говорилось, что главная цель праздника — помогать сохранять наши семейные традиции и правильно воспитывать детей и подростков.
Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше