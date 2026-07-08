Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности

Впервые День семьи, любви и верности отпраздновали 8 июля 2008 года. Но по-настоящему государственным праздником он стал только в 2022 году, когда президент России подписал специальный указ. В этом указе говорилось, что главная цель праздника — помогать сохранять наши семейные традиции и правильно воспитывать детей и подростков.