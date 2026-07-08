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Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности

Раис РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем семьи, любви и верности.

Источник: МК.RU Казань

В своем видеообращении в соцсетях глава республики отметил, что этот праздник напоминает о главных жизненных ценностях.

Раис РТ пожелал жителям гармонии и счастья, напомнив мудрую народную пословицу: «Человек силен семьей» («Кеше гаилә белән көчле»), отметив, что эта истина вечна, и призвал беречь близких.

Впервые День семьи, любви и верности отпраздновали 8 июля 2008 года. Но по-настоящему государственным праздником он стал только в 2022 году, когда президент России подписал специальный указ. В этом указе говорилось, что главная цель праздника — помогать сохранять наши семейные традиции и правильно воспитывать детей и подростков.

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