В Госдуме предложили снизить пошлину за регистрацию брака до 1 рубля

В Госдуме предложили снизить госпошлину за регистрацию брака с 350 рублей до 1 рубля. Законопроект направили на отзыв в правительство РФ.
Изменения предлагают внести в Налоговый кодекс. В пояснительной записке говорится, что снижение пошлины сделает регистрацию брака доступнее для граждан и будет способствовать укреплению института семьи.
«Создание семьи должно поощряться, а не облагаться лишними платежами», — отметил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
Сейчас госпошлина за регистрацию брака составляет 350 рублей.
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