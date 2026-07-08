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В Госдуме предложили снизить пошлину за регистрацию брака до 1 рубля

В Госдуме предложили снизить госпошлину за регистрацию брака с 350 рублей до 1 рубля.

В Госдуме предложили снизить госпошлину за регистрацию брака с 350 рублей до 1 рубля. Законопроект направили на отзыв в правительство РФ.

Изменения предлагают внести в Налоговый кодекс. В пояснительной записке говорится, что снижение пошлины сделает регистрацию брака доступнее для граждан и будет способствовать укреплению института семьи.

«Создание семьи должно поощряться, а не облагаться лишними платежами», — отметил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Сейчас госпошлина за регистрацию брака составляет 350 рублей.

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