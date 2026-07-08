В Центре головы и шеи хабаровской больницы открыли две операционные

В краевой клинической больнице имени профессора Сергеева открыты сразу две новые операционные. Они оснащены по самым современным стандартам. Таким образом, завершен большой этап создания полноценного трехуровневого Центра хирургии головы и шеи: от приемного отделения с мини-операционными на первом этаже до дневного стационара и собственного хирургического блока на девятом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Центр хирургии головы и шеи на базе краевой клинической больницы объединяет два отделения — оториноларингологическое и челюстно-лицевой хирургии — и является уникальным для Дальнего Востока. Здесь проводят высокотехнологичные операции.
Центр открылся в 2024 году. Здесь провели капитальный ремонт. Кроме того, на первом этаже организовали дополнительный блок приемного отделения для пациентов ЛОР-профиля и челюстно-лицевой хирургии, там оборудованы смотровые и манипуляционные комнаты, где пациентам проводят небольшие экстренные операции.
Операционный блок размещен на девятом этаже, что очень удобно и для врачей, и для пациентов. Больных доставляют в операционную с того же этажа, где находятся палаты, а хирурги работают, не покидая отделение. Обе операционные задействованы, что увеличивает пропускную способность Центра, сокращает сроки ожидания плановых вмешательств.
— Открытие операционных в самом Центре продиктовано прежде всего интересами пациентов: теперь они получают помощь в одном месте. Для персонала тоже стало удобнее: врачи оперируют и наблюдают пациентов, не перемещаясь по больнице, — подчеркнул главный врач больницы Андрей Субботин.
По словам руководителя Центра, теперь операции могут идти одновременно в двух залах, а сама площадка открыта для специалистов из разных областей.
— Теперь мы можем выполнять больше сложных вмешательств, в том числе тех, которые раньше требовали направления в федеральные клиники. У нас есть оборудование, которое позволяет работать малотравматично. Команда, готовая осваивать новые методики, чтобы высокотехнологичная помощь стала доступной для каждого жителя края, — рассказал руководитель Центра хирургии головы и шеи Александр Карпов.
В одной из новых операционных уже прошла операция, которую можно назвать уникальной для региона. Пациентке с новообразованием заглоточного пространства требовалось удалить опухоль.
Обычно в таких случаях делают открытую операцию через разрез на челюсти — это долго, травматично и требует длительной реабилитации. Врачи центра применили другой метод: трансоральный эндоскопический, через маленький разрез в два сантиметра. Это позволило убрать новообразование, не повреждая крупные сосуды и нервы, без риска для жизни пациентки.