В Центре головы и шеи хабаровской больницы открыли две операционные

Обычно в таких случаях делают открытую операцию через разрез на челюсти — это долго, травматично и требует длительной реабилитации. Врачи центра применили другой метод: трансоральный эндоскопический, через маленький разрез в два сантиметра. Это позволило убрать новообразование, не повреждая крупные сосуды и нервы, без риска для жизни пациентки.